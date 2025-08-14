مسؤول عراقي: لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران

بغداد- (د ب أ)

صرح مسؤول عراقي كبير مساء الأربعاء بأنه لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران وأن ما تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي هو مذكرة تفاهم أمنية تتعلق بأمن الحدود والتعاون الأمني بين البلدين.

وقال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي إن " العراق لديه محضر أمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقع بتاريخ 19 مارس 2023 عرف بالاتفاق الأمني المشترك الخاص بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم وجرى التنسيق لتحويل هذا المحضر الأمني أو مذكرة تفاهم أمنية لنفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة".

وأوضح أن "مذكرة التفاهم أخذت وقتها الكافي وعُرضت في مجلس الوزراء وتم إقرارها بقرار من المجلس وبقيت تنتظر التوقيع وخلال زيارة (أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني) علي لاريجاني وزيارته لبغداد (يوم الاثنين الماضي) تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية بإشراف وحضور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تم إعدادها قبل العدوان الصهيوني (الإسرائيلي) على إيران وأخذت وقتها الكافي ووقعت بين الجانبين".