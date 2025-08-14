تسببت في هطول أمطار غزيرة.. العاصفة المدارية بودول تغرق جنوب الصين



وكالات

اجتاحت العاصفة المدارية بودول جنوب الصين، اليوم الخميس، مما أدى إلى هطول أمطار تجاوزت 70 ملليمترا في الساعة على أجزاء من أقاليم قوانجدونج وهونان وجيانجشي وتسببت في تعطل المستشفيات والمحاكم في هونج كونج.

وأصدر المركز المالي الآسيوي أعلى مستوى للتحذير من الطقس وهو الأسود، وتم تأجيل جلسة استماع للإعلامي والمدافع عن الديمقراطية جيمي لاي في هونج كونج حتى تهدأ الأمطار‭.‬‬

وأعلنت السلطات الطبية، أن العيادات الخارجية في جميع أنحاء هونج كونج ستغلق أبوابها حتى يرفع مستوى التحذير "الأسود"، مع بقاء خدمات الحوادث والطوارئ مفتوحة.

وقالت هيئة البريد، إنها ستعلق عملياتها أيضا بسبب هطول الأمطار.

وتراجع بودول من إعصار إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة في تايوان أمس الأربعاء، حيث تسببت رياح تصل سرعتها إلى 191 كيلومترا في الساعة في فقدان شخص وإصابة 143 آخرين.

وتواجه الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تهديدات متزايدة من الطقس المتطرف الذي يربطه خبراء الأرصاد الجوية بتغير المناخ.

ومن شأن هذه المخاطر أن تمحو كل عام أنشطة تجارية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات نتيجة لغمر المياه للمدن وتوقف حركة الشحن، وفقا للغد.