الخارجية الأمريكية: عنف إسرائيل ضد سكان الضفة وصل أعلى مستوى منذ 2005

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تملي على إسرائيل ما عليها فعله في غزة أو من تسمح بدخولهم ومن تمنعهم.

وكشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، أن عنف إسرائيل ضد فلسطينيي الضفة وصل أعلى مستوى يومي منذ 2005.

وذكر التقرير، أن تقارير أوردت اختفاء فلسطينيين على يد إسرائيل أو نيابة عنها، مشيرا إلى أن معظم الفلسطينيين احتجزوا في مداهمات بغزة ثم نقلوا لإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الحرب في غزة معقدة للغاية وورثناها عن بايدن

وأضافت ليفيت، أنه تم بذل جهود كبيرة لإنهاء الحرب لكن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم توافق على المقترحات التي تم تقديمها.