إعلام عبري: منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الأركان إيال زامير منع من دخول مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس رغم اجتماع مقرر بينهما لاعتماد تعيينات بالجيش.

كان موقع أكسيوس قال نقلا عن مصادر، أن وصول الوفد الإسرائيلي للدوحة يعني أن المحادثات ستبحث صفقة شاملة تنهي الحرب وتطلق سراح كل الأسرى.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة يهدف للقاء مسؤولين قطريين ضمن جهود استئناف مفاوضات صفقة التبادل.

وتابع، أن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.