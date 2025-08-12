إعلان

نتنياهو داعيًا الإيرانيين للانقلاب على النظام: الآن هو الوقت المناسب للقتال

08:45 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، الثلاثاء، إنه "إذا ما أردتم إيران حرة فالآن هو الوقت المناسب للقتال من أجل الحرية".

وأشار نتنياهو، إلى أن كل شيء ينهار في إيران وهناك أزمة في توفير المياه، مضيفا "خبراؤنا في المياه سيساعدونكم في توفير وتكرير المياه حين تحصلون على الحرية".

وأكد نتنياهو في رسالته إلى الإيرانيين، على أنه يجب أن "تخاطروا من أجل مستقبلكم وحريتكم اخرجوا للشوارع وتظاهروا ضد الاضطهاد".

بنيامين نتنياهو إيران النظام الإيراني
