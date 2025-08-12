إعلام عبري: حماس تنفي تلقي أي مقترح جديد بشأن غزة

وكالات

نفى مصدر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تكون الحركة قد تلقت أي مقترح جديد بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقال المصدر، إن ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح، مؤكدًا أن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء لتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، واستئناف المفاوضات.

وجاء ذلك ردًا على ما تم تداوله في وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوسطاء عرضوا على حماس صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ50 (الأحياء والجثث) المحتجزين لديها ونزع سلاح الحركة مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المقترح يبحث خطة انسحاب جديدة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، تحت إشراف عربي أمريكي مشترك حتى يتم التوصل إلى حل دائم لمسألة نزع سلاح حماس وشكل إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.