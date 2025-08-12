إعلان

إعلام عبري: حماس تنفي تلقي أي مقترح جديد بشأن غزة

04:18 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفى مصدر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تكون الحركة قد تلقت أي مقترح جديد بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقال المصدر، إن ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح، مؤكدًا أن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء لتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، واستئناف المفاوضات.

وجاء ذلك ردًا على ما تم تداوله في وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوسطاء عرضوا على حماس صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ50 (الأحياء والجثث) المحتجزين لديها ونزع سلاح الحركة مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المقترح يبحث خطة انسحاب جديدة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، تحت إشراف عربي أمريكي مشترك حتى يتم التوصل إلى حل دائم لمسألة نزع سلاح حماس وشكل إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس حماس تنفي تلقي أي مقترح جديد مقترح جديد بشأن غزة إنهاء الحرب في قطاع غزة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين نزع سلاح حركة حماس خطة انسحاب جديدة للجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق