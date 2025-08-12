انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي.. والحديث عن مقترح شامل لغزة

وكالات

قالت القناة i24 news العبرية، إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء حرب غزة تتجه إلى فترة من عدم اليقين، وذلك مع ظهور انقسامات داخل الفريق الفني الإسرائيلي المفاوض.

وكشفت مصادر إسرائيلية لإذاعة "كان" العبرية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي منقسم بشأن إمكانية المضي قدمًا في المفاوضات في ظل الظروف الحالية، حتى وإن كان المطروح على جدول الأعمال هو اتفاق جزئي.

ويعتقد البعض أن التقدم في المفاوضات لصفقة تبادل الأسرى لا يزال ممكنًا إذا وافق الجانبان على خطوات تدريجية، بينما يقول آخرون إن الظروف السياسية والعسكرية الحالية تجعل أي تقدم "غير واقعي"، بحسب i24 news.

بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الوسطاء عرضوا على حماس صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ50 (الأحياء والجثث) المحتجزين لديها ونزع سلاح الحركة مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وأفادت البث الإسرائيلية، بأن المقترح يبحث خطة انسحاب جديدة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، تحت إشراف عربي أمريكي مشترك حتى يتم التوصل إلى حل دائم لمسألة نزع سلاح حماس وشكل إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

ومن جانبها، لم تعلق حركة حماس على ما تم تداوله في الإعلام الإسرائيلي بشأن تقديم الوسطاء مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.