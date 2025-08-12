"حاكم غزة المقترح": الحكم يجب أن يكون مستقلا عن السلطة وحماس

القاهرة- مصراوي:

قال سمير حليلة، رجل الأعمال الفلسطيني والحاكم المقترح لغزة، إن الخطوة الأولى والأساسية لإعادة إعمار غزة هي وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مؤكدًا: عندها فقط يمكننا الحديث عن غزة ما بعد الحرب.

وأضاف في تصريحات له من عمّان، أنه يتصور نفسه كـ"مدير مشروع" لإعادة إعمار القطاع، حسب ما أفادته به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، حيث يخطط لإدخال ما بين 600 إلى 1000 شاحنة مساعدات يوميًا وفتح 4 إلى 5 معابر تجارية بشكل دائم.

وشدد حليلة على ضرورة استعادة القانون والنظام في غزة، بحيث تكون السلطة هناك مستقلة عن السلطة الفلسطينية وحماس، وتحظى باحترام السكان، مع القضاء على وجود أسلحة "بقايا حماس أو الجهاد الإسلامي".

وأشار إلى أن إعادة تأهيل غزة ستتطلب استثمارات تصل إلى 53 مليار دولار، مع استعداد دول الخليج للمساهمة بشرط التزام واضح من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن أي تقدم حقيقي لن يتحقق قبل انتهاء الحرب، لكنه أعرب عن تفاؤله بعد أن بدا أن إسرائيل، ولأول مرة، مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب بشكل كامل وليس فقط وقف إطلاق نار مؤقت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

واستشهد بتصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، الذي قال: "الخطة هي إنهاء الحرب، لا تمديدها. نعتقد أن المفاوضات يجب أن تتجه نحو خيار الكل أو لا شيء - إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم في آنٍ واحد. بهذه الطريقة فقط".

وعن جهود التمويل، قال حليلة إن "المال لم يكن مشكلة"، مضيفًا أنه دفع 130 ألف دولار حتى الآن لصالح جهود الضغط التي يديرها آري بن مناشيه.

يشار إلى أنه تجري منذ أشهر جهود لتنصيب حليلة محافظًا مستقبليًا لقطاع غزة، ضمن مبادرة تدعمها الولايات المتحدة وتروج لها أطراف عربية، بقيادة الناشط في مجال الضغط آري بن مناشيه، الذي يدعو لتعيين حليلة تحت رعاية جامعة الدول العربية، وخاصة مصر والسعودية، حسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.