انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في بوروندي

بوجمبورا- (أ ش أ)

تشهد مناطق واسعة في بوروندي انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ما يقرب من أسبوع مع شلل تام في العاصمة /بوجومبورا/.

وأعلنت شبكة الكهرباء البوروندية - حسبما ذكر موقع "All Africa" الاخباري اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الانقطاعات الكبيرة للكهرباء تعود إلى "أعمال توصيل" ويؤثر هذا بالفعل على الاقتصاد.

وقالت الشركة العامة لإنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه في بوروندي "ريجيديسو"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن انقطاعات الكهرباء منذ الاثنين الماضي ومن المقرر استمرارها حتى 14 أغسطس، تعود إلى "أعمال توصيل" على شبكة الكهرباء في البلاد.

وتأثرت أربع من مقاطعات بوروندي الخمس بالانقطاع، وتوقفت العاصمة /بوجومبورا/ عن العمل، حيث عاشت بعض الأحياء لمدة خمسة أيام بدون كهرباء أو ماء أو إنترنت، وفقا لعشرات الشهادات.

وأعلنت عدة بنوك على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقفها عن تقديم خدماتها بانتظام، بينما أغلقت الإدارة المركزية أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما تعاني المستشفيات من نقص في وقود مولداتها الكهربائية.

وأصبحت العديد من المولدات الكهربائية غير قادرة على تجديد إمداداتها بسبب نفاد الوقود، حيث تعاني بوروندي من نقص في البنزين منذ ثلاث سنوات، والذي تفاقم في الأشهر الأخيرة.