فرنسا: الحل الوحيد وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، إن الحل الوحيد في غزة هو وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن الأسرى وحماية المدنيين وتدفق كبير للمساعدات.

وأضاف وزير الخارجية، أن توسيع العملية الإسرائيلية بغزة والمواصي سيشكل كارثة وسيوقع مزيدا من الضحايا المدنيين.

كان وزير الدفاع الإيطالي، قال إن الحكومة الإسرائيلية فقدت الصواب والإنسانية في ما يتعلق بغزة.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحفية "لا ستامبا"، إن ما يحصل ليس عملا عسكريا بأضرار غير مقصودة بل إنكار للقانون وقيم حضارتنا.

وتابع وزير الدفاع الإيطالي، أنه علينا إيجاد طريقة تتجاوز مجرد الإدانة لإجبار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التفكير بوضوح.

وأكمل، أن احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة بالضفة تشكلان تحولا كبيرا ينبغي مواجهته بقرارات.