لأول مرة.. نجاح استمطار السحب في رماح شرق الرياض بالسعودية

12:12 م الإثنين 11 أغسطس 2025

وكالات

نجح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، لأول مرة، في زيادة الهطول المطري على محافظة رماح شمال شرق الرياض، أول موقع في المنطقة الوسطى تُنفذ فيه العمليات خلال فصل الصيف، وفق ما أعلنه البرنامج.

نفذ البرنامج تجربته عبر طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب ما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها، إذ تتحول الأجواء الحارة في فصل الصيف إلى غيوم ماطرة.

يعتبر نجاح هذه التجربة نقلة تعكس التقدم التقني والجاهزية التشغيلية للبرنامج. ويهدف البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، إلى توسيع التجربة لتشمل مناطق أخرى من المملكة العربية السعودية.

الرياض السعودية السحب
