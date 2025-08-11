وكالات

تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، احتجاجًا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي من المقرر أن تشمل عددًا من دول أمريكا اللاتينية.

وشهدت المدينة انتشارًا واسعًا للافتات والشعارات المنددة بسياسات إسرائيل، حيث اتهم المتظاهرون نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتورطه في مجازر وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين، وذهب بعض المحتجين إلى تشبيه نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر، عبر صوره التي وُزعت وهو يرتدي زيًا نازيًا.

"يجب اعتقاله".. الآلاف في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس يتظاهرون احتجاجاً على زيارة نتنياهو، مطالبين بوقف الإبادة في قطاع غزة pic.twitter.com/s2pqNUhGzV — TRT عربي (@TRTArabi) August 10, 2025

وظهرت لافتات كُتب عليها: "مطلوب بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقتل الشعب الفلسطيني"، فيما طالبت لافتات أخرى بـ"إخراج الصهيونية من فلسطين" و"عزل نتنياهو".

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل جدل متصاعد في الأوساط السياسية والأمنية الأرجنتينية بشأن تداعيات زيارة نتنياهو، خاصة في ضوء ما وُصف بتحالف غير مسبوق بين الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وتل أبيب، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة الخارجية للبلاد.