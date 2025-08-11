إعلان

"مجرم حرب يجب اعتقاله".. آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد زيارة نتنياهو |فيديو

12:37 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد زيارة نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، احتجاجًا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي من المقرر أن تشمل عددًا من دول أمريكا اللاتينية.

وشهدت المدينة انتشارًا واسعًا للافتات والشعارات المنددة بسياسات إسرائيل، حيث اتهم المتظاهرون نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتورطه في مجازر وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين، وذهب بعض المحتجين إلى تشبيه نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر، عبر صوره التي وُزعت وهو يرتدي زيًا نازيًا.

وظهرت لافتات كُتب عليها: "مطلوب بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقتل الشعب الفلسطيني"، فيما طالبت لافتات أخرى بـ"إخراج الصهيونية من فلسطين" و"عزل نتنياهو".

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل جدل متصاعد في الأوساط السياسية والأمنية الأرجنتينية بشأن تداعيات زيارة نتنياهو، خاصة في ضوء ما وُصف بتحالف غير مسبوق بين الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وتل أبيب، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة الخارجية للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوينس آيريس نتنياهو أمريكا اللاتينية إسرائيل جرائم ضد الإنسانية أدولف هتلر الرئيس الأرجنتيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟