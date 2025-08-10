نتنياهو: ميرتس أوقف صادرات الأسلحة بسبب الضغط الشعبي

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل جزئيا كان مدفوعا بالضغط الشعبي والإعلامي.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وصف نتنياهو المستشار فريدريش ميرتس بأنه "صديق جيد لإسرائيل" لكنه قال إنه "خضع لضغوط التقارير التلفزيونية الكاذبة والضغوط الداخلية من مختلف الجماعات".

ورفض ميرتس تقييم نتنياهو وقال في مقابلة مع قناة "أيه آر دي" التلفزيونية العامة "أنا لست متأثرا بالضغط الشعبي بقدر رأيي الخاص، بما في ذلك مناقشات مجلس الوزراء والمشاورات مع خبرائنا".

وكان ميرتس أعلن أول أمس الجمعة تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة مثيرة للجدل للاستيلاء على مدينة غزة واحتلالها، حيث يعيش أكثر من مليون مدني فلسطيني.