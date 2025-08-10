وكالات

أدان ممثل العراق في مجلس الأمن الدولي، عباس كاظم عبيد نيابة عن المجموعة العربية، خطة الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ احتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة.

وأشار المندوب العراقي إلى أن دعوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

كما ندد، باسم المجموعة العربية، بما يتعرض له المدنيون في غزة من قتل وتجويع وإذلال، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، رحب الممثل العربي بالتزام كل من قطر ومصر والولايات المتحدة بملف الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ قرار ملزم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار.

كما أدان اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدًا رفض المجموعة العربية لأي محاولات للمساس بالمواقع المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا في ختام كلمته إلى تحرك دولي لحماية المقدسات الدينية الفلسطينية، والتأكيد على أن لا بديل عن العدالة وتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.