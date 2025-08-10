فلسطين: إسرائيل لا تهدف لإنهاء حكم حماس بل لمنع إقامة دولة فلسطينية

وكالات

قال ممثل فلسطين بمجلس الأمن الدولي رياض منصور، الأحد، إن هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة، داعيا إلى التحرك بشكل فوري من أجل وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها في القطاع.

وأكد منصور، أن إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها العسكرية على غزة ليس لإنهاء حكم حماس بل لمنع إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنها لا تشعر بالقلق إزاء مصير الأسرى في القطاع.

وأوضح منصور، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة يؤكد أنها لا تشعر بالقلق إزاء مصير الأسرى في القطاع، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بإدانة الخطط غير القانونية وغير الأخلاقية لاحتلال غزة.

وأشار ممثل فلسطين بمجلس الأمن الدولي، إلى أن على جميع الدول الامتناع عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معربا عن رفضه إلحاق أي ضرر بالمدنيين وحياة الفلسطينيين ليست أقل قيمة من حياة الآخرين.