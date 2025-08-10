أزمة تهدد الحياة.. إيران تعلن انتهاء المياه أكتوبر المقبل

د ب أ)

ذكرت السلطات الإيرانية أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق، محذرة من أن العاصمة الإيرانية يمكن أن تنفد المياه منها تماما بحلول أكتوبر.

وقال متحدث باسم هيئة المياه في طهران لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية(اسنا) "يتعين علينا أن نوضح للسكان أن الأمر لم يعد مسألة ندرة، لكننا سنفقد المياه قريبا على الإطلاق".

وأضاف المتحدث محمد تقي حسين صادق إنه لا يوجد حل واقعي للأزمة، سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري.

وتحاول الحكومة تخفيف حدة المشكلة بسحب المياه من خزان طالقان في شمال غرب طهران.

غير أن صادق حذر من أن موارد المياه هناك محدودة أيضا ومن المتوقع ألا تكفي إلا حتى أكتوبر على أبعد تقدير. وستواجه طهران حينها كارثة طبيعية.