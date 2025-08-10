إعلان

بينهم طفلة.. 6 جرحى في إطلاق نار بالتيمور الأمريكية

08:33 ص الأحد 10 أغسطس 2025

الشرطة الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أصيب 6 أشخاص، بينهم حالة حرجة وطفلة في الخامسة من عمرها، في إطلاق نار عشوائي بمدينة بالتيمور الأمريكية بولاية ماريلاند.

ونقلت القناة الأمريكية عن رئيس شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي قوله: "إن الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار جماعي في بارك هايتس في بالتيمور، أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات".

وأكد وورلي، أن الطفلة في الخامسة من عمرها أصيبت في ذراعها، ولم تكن إصاباتها خطيرة، فيما هناك رجل في حالة حرجة. ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مطلق النار، وفقا لروسيا اليوم.

وتتكرر حوادث إطلاق النار الفردي والجماعي في أرجاء الولايات المتحدة بشكل يومي، فقد شهدت منطقة تايمز سكوير أشهر معلم سياحي في مدينية نيويورك أمس السبت إطلاق نار أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الأمريكية إطلاق نار في أمريكا أمريكا الولايات المتحدة جرحى في إطلاق نار بالتيمور الأمريكية التيمور الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري