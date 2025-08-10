إعلان

"سينطلق من تونس".. أسطول الصمود المغاربي يستعد لكسر الحصار عن قطاع غزة

02:45 ص الأحد 10 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

نظمت فعالية تعريفية بـ"أسطول الصمود المغاربي" مساء السبت بشارع بورقيبة بتونس العاصمة، لكسر الحصار عن غزة.

ووفقا لعضو هيئة أسطول الصمود المغاربي غسان الهنشيري، فإن الأسطول البحري ستنطلق سفنه من إسبانيا يوم 31 أغسطس 2025.

صرح غسان الهنشيري، أن الأسطول البحري يتكون من أربع مبادرات هي أسطول الصمود المغاربي وأسطول الحرية والحركة العالمية نحو غزة وصمود نوسانتارا.

وحسب الهنشيري، من المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي من تونس يوم 4 سبتمبر 2025.

وأشار عضو هيئة "أسطول الصمود المغاربي" إلى أن باب تسجيل التونسيين الراغبين في الالتحاق بالأسطول قد أغلق السبت وأن العدد التقريبي للمشاركين ناهز الـ 300 مشارك.

وذكر أن عدد السفن التي ستشارك في الأسطول هو الذي سيحدد عدد الركاب المحتملين.

ووفق الهنشيري، سيخضع المشاركون لدورات تدريبية لها علاقة بالأسطول البحري.

قطاع غزة أسطول الصمود المغاربي غزة خطة جديدة للسيطرة على غزة كسر الحصار عن قطاع غزة
