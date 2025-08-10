إعلان

بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب قبالة ساحل تشياباس في المكسيك

01:48 ص الأحد 10 أغسطس 2025

زلزال- أرشيفية

وكالات

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالًا بلغ 5.7 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل ولاية تشياباس، في جنوب المكسيك.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

كانت بلدان عدة قد شهدت زلازل خلال الفترة القليلة الماضية، وفقا للغد.

وفي 19 يوليو، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب شمال إيران، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق 3 كيلومترات.

وفي 16 يوليو، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالًا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر هز شبه جزيرة ألاسكا، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

