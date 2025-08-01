ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا عبثية ما كان يجب أن تبدأ

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا فقدت نحو 112,500 جندي منذ بداية عام 2025 في الحرب المستمرة مع أوكرانيا، واصفًا الصراع بأنه "حرب عبثية" ما كان يجب أن تبدأ من الأساس.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن نحو 20,000 جندي روسي لقوا مصرعهم خلال الشهر الجاري فقط، بينما بلغت خسائر أوكرانيا العسكرية قرابة 8,000 جندي منذ بداية العام، دون احتساب أعداد المفقودين.

وأضاف أن "أوكرانيا تكبدت أيضًا خسائر في صفوف المدنيين، لكنها أقل نسبيًا رغم استمرار القصف الروسي لمناطق مثل كييف ومدن أخرى".

وحمّل ترامب مسؤولية الحرب للرئيس السابق جو بايدن، مؤكدًا أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لسياسات إدارته.

وقال: "هذه حرب ما كان يجب أن تحدث أبدًا – إنها حرب بايدن، وليست 'حرب ترامب'. أنا موجود فقط لأُنهيها إذا أُتيحت لي الفرصة".