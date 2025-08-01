ترامب: المبعوث الأمريكي ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد زيارة إسرائيل



واشنطن- (د ب أ)

من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا بعد زيارته لإسرائيل اليوم الجمعة، وفقا لما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس: "إنه سيتوجه إلى روسيا، صدقوا أو لا تصدقوا"، دون إعطاء مواعيد محددة أو تفاصيل إضافية عن الرحلة.

وسبق أن التقى ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين خلال زياراته إلى موسكو.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يزيد فيه ترامب الضغط على الكرملين. فقد انتقد بشدة تصرفات روسيا في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها "مقززة"، وأشار إلى العدد الكبير من الضحايا من الجانبين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قلص الرئيس الأمريكي إنذاره لبوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 يوما إلى 10 أيام، وبعد ذلك تخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات تستهدف الشركاء التجاريين لروسيا.

ومن بين المتأثرين ستكون دول مثل الهند والصين، التي تستورد النفط الروسي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في العقوبات لكنه اعترف بعدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستزعج بوتين أو يكون لها أي تأثير. ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الإجراءات المخطط لها.

والتقى ويتكوف يوم الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل. ومن المقرر أن يزور قطاع غزة اليوم الجمعة، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هوكابي، لتقييم الوضع على الأرض.