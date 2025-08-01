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ويتكوف يصل إلى موقع توزيع المساعدات في غزة

11:59 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى موقع توزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما قاله مدير شركة تعمل مع مؤسسة غزة الإنسانية لشبكة CNN.

وأعلن البيت الأبيض أمس عن زيارة ويتكوف والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى غزة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية يوم الخميس: "غدا، سيتوجه المبعوث الخاص ويتكوف والسفير هاكابي إلى غزة لتفقد مواقع التوزيع الحالية وتأمين خطة لتوصيل المزيد من الغذاء والالتقاء مع سكان غزة المحليين لسماع المزيد عن هذا الوضع المزري على الأرض".

وقالت إن ويتكوف وهوكابي "سيقدمان إحاطة للرئيس فورًا بعد زيارتهما للموافقة على خطة نهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة"، مضيفة أن البيت الأبيض سيقدم المزيد من التفاصيل "بمجرد موافقة رئيس الولايات المتحدة على هذه الخطة والموافقة عليها".

ستكون هذه ثاني زيارة لويتكوف إلى غزة. بعد تولي ترامب منصبه بفترة وجيزة، زار ويتكوف القطاع، ليصبح أول مسؤول أمريكي يزوره منذ أكثر من عقد.

التقى ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس أمس، بعد أسبوع من انسحاب الولايات المتحدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، واتهمت حماس بالتفاوض "بسوء نية".

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دونالد ترامب الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قطاع غزة البيت الأبيض
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