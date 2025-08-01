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رئيس الوزراء الكندي: المساعدات أُسقطت في غزة بمساعدة الأردن (فيديو)

12:11 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

مارك كارني

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وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنه تم اليوم الخميس، إسقاط مساعدات كندية إلى غزة بمساعدة أردنية.

وكتب كارني في منشور على منصة X ، موجها الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "إن كندا تخصص أكثر من 340 مليون دولار كمساعدات لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة - وسنضمن أن يتم ذلك بالقدر الضروري".

وتضمن المنشور مقطع فيديو للمساعدات التي تحمل العلمين الكندي والأردني، والتي يتم تحميلها في طائرة عسكرية أردنية وإسقاطها فوق غزة.

وتصل المساعدات إلى القطاع المحاصر بعد يوم واحد من طرح كارني خطة لاعتراف كندا بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، واصفا الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية متدهورة بسرعة".

وفي إعلانه عن قرار كندا، أشار كارني أيضاً إلى أن بلاده "تعمل بشكل مباشر مع شركاء مثل الأردن من أجل تقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها".

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