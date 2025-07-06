فيديو.. استعراض مسلح لـ حزب الله في بيروت والحكومة ترد

كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عناصر مسلحة من حزب الله يتجولون في شوارع منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، خلال مسيرة إحياء لذكرى عاشوراء.

وظهر في الفيديو أشخاص ملثمون يحملون أسلحة رشاشة، ويسيرون ضمن مجموعات في شوارع متفرقة من العاصمة، من بينها منطقة الحمرا ومحيطها.

بيروت، منطقة زقاق البلاط، عناصر من حزب الله يخرجون بسلاحهم إلى الشارع، كأنه لا يكفي اللبنانيين صراعات وموت.. لا دخل لمراسم عاشوراء بالسلاح وأهله وهناك الكثير من العادات التي أدخلها جماعة إيران على هذه المراسم، بعيدة عن حقيقة اللبنانيين الشيعة pic.twitter.com/bOhB7mVp8F — Omar Harkous (@oharkous) July 4, 2025

من جانبه علق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على المشهد، وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت "غير مقبولة تحت أي مبرر وبأي شكل من الأشكال".

وأضاف أنه أجرى اتصالات بوزيري الداخلية والعدل، وطلب منهما اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى التحقيق.

الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة باي شكل من الأشكال وتحت اي مبرر كان. وقد اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق. — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) July 5, 2025

وتزامنت الواقعة، مع تقارير تشير إلى تحضير الحكومة اللبنانية لرد رسمي على مقترحات أمريكية تتعلق بنزع سلاح حزب الله على مراحل.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر رسمية أن بيروت تعمل على إعداد رد يتضمن مطالبة بضمانات، بينها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل كامل، مقابل التزام مبدئي بحصر السلاح بيد الدولة.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية داخلية بعد المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، تتضمن بحث تقليص حجمه كقوة مسلحة دون تسليم ترسانته بالكامل.

وبحسب المصادر، يبحث الحزب تسليم جزء من أسلحته، بينها طائرات مسيرة وصواريخ متوسطة المدى موجودة خارج الجنوب، بشرط توقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن الحزب ينوي الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات لاستخدامها عند الحاجة.