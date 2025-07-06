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فيديو.. استعراض مسلح لـ حزب الله في بيروت والحكومة ترد

03:27 م الأحد 06 يوليه 2025

استعراض مسلح لـ حزب الله في بيروت

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كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عناصر مسلحة من حزب الله يتجولون في شوارع منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، خلال مسيرة إحياء لذكرى عاشوراء.

وظهر في الفيديو أشخاص ملثمون يحملون أسلحة رشاشة، ويسيرون ضمن مجموعات في شوارع متفرقة من العاصمة، من بينها منطقة الحمرا ومحيطها.

من جانبه علق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على المشهد، وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت "غير مقبولة تحت أي مبرر وبأي شكل من الأشكال".

وأضاف أنه أجرى اتصالات بوزيري الداخلية والعدل، وطلب منهما اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى التحقيق.

وتزامنت الواقعة، مع تقارير تشير إلى تحضير الحكومة اللبنانية لرد رسمي على مقترحات أمريكية تتعلق بنزع سلاح حزب الله على مراحل.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر رسمية أن بيروت تعمل على إعداد رد يتضمن مطالبة بضمانات، بينها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل كامل، مقابل التزام مبدئي بحصر السلاح بيد الدولة.

كما نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية داخلية بعد المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، تتضمن بحث تقليص حجمه كقوة مسلحة دون تسليم ترسانته بالكامل.

وبحسب المصادر، يبحث الحزب تسليم جزء من أسلحته، بينها طائرات مسيرة وصواريخ متوسطة المدى موجودة خارج الجنوب، بشرط توقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن الحزب ينوي الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات لاستخدامها عند الحاجة.

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استعراض مسلح حزب الله بيروت عناصر مسلحة منطقة زقاق البلاط وسط بيروت مسيرة إحياء لذكرى عاشورا
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