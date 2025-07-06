(بي بي سي)

ظهر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي علنًا لأول مرة منذ اندلاع الصراع بين إيران وإسرائيل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي خامنئي وهو يحيّي المصلين في أحد المساجد يوم السبت، خلال مراسم أُقيمت عشية إحياء ذكرى عاشوراء.

وكان آخر ظهور لخامنئي في خطاب مسجّل خلال فترة الصراع الذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران، وشهد مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وكانت إسرائيل قد شنّت هجوماً مفاجئاً استهدف مواقع نووية وعسكرية داخل إيران، وردّت إيران بعد ذلك بهجمات جوية استهدفت إسرائيل.

وخلال المواجهة التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، ظهر المرشد الإيراني علي خامنئي في ثلاثة مقاطع مصوّرة بثها التلفزيون الرسمي، وسط تكهنات بأنه يوجد في أحد المخابئ.

وفي يوم السبت، هيمن ظهور خامنئي على تغطية وسائل الإعلام الإيرانية، حيث عرضت لقطات لمؤيديه وهم يُبدون فرحتهم لرؤيته على الشاشة.

ويُظهر خامنئي وهو يلتفت إلى رجل الدين البارز محمود كريمي، ويشجّعه على "إنشاد نشيد، يا إيران"، وقد اكتسبت هذه الأغنية الوطنية شعبيةً خاصة خلال الصراع الأخير مع إسرائيل.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تم تصوير المقطع في مسجد الإمام الخميني وسط طهران، وهو مسجد يحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية.

ودعا التلفزيون الإيراني المواطنين إلى إرسال مقاطع فيديو يشاركون فيها ردود أفعالهم على عودة خامنئي إلى الظهور العلني.

ويأتي ظهوره في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ذات الأغلبية الشيعية فترة حداد خلال شهر محرم، وهو الوقت من العام الذي اعتاد فيه المرشد الأعلى المشاركة في المجالس الدينية.

ويُقام يوم عاشوراء في العاشر من محرم، الذي يوافق هذا العام السادس من يوليو/ تموز، حيث يُحيي المسلمون الشيعة ذكرى وفاة الحسين، حفيد النبي محمد.

وفي 26 يونيو/ حزيران، وخلال كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، شدد خامنئي على أن إيران لن تخضع لإسرائيل، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك.

وانضمت الولايات المتحدة إلى المواجهة، في 22 يونيو/حزيران، بشن غارات على منشآت نووية إيرانية.

وقد شاركت في العملية 125 طائرة عسكرية أمريكية، استهدفت ثلاث منشآت نووية: فوردو، ونطنز، وأصفهان.

وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بمقتل أكثر من 900 شخص خلال الصراع الذي استمر 12 يوماً.