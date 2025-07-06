عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي متواصل على غزة

غزة - (د ب أ)

استُشهد 23 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن من بين الشهداء 12 مواطنا من حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة، مشيرا إلى إصابة 20 آخرين بقصف إسرائيلي على منزلين في محيط مستوصف الشيخ رضوان.

وأشار إلى "استشهاد ثلاثة مواطنين منهم سيدة وإصابة عدد آخر فجر اليوم جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة"، لافتا إلى "ارتقاء ثلاثة شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية في مواصي مدينة خان يونس".

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وأطفاله الأربعة 12 عامًا و10 أعوام، و7 أعوام، و6 أعوام، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمتهم قبيل منتصف الليلة في مخيم حياة غربي مدينة خان يونس.

وفي هذا السياق، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من54,772 شهيداً وما لايقل عن 125,834 مصاباً.