

وكالات



حذّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من استمرار تفاقم العجز في الميزانية الأمريكية، مشيرًا إلى أن ارتفاعه إلى 2.5 تريليون دولار دفعه إلى تغيير موقفه تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح ماسك، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن استمرار العجز بهذا الشكل قد يُقود الولايات المتحدة إلى حافة الإفلاس المالي، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مستقرة وتنذر بتداعيات خطيرة.

وجاء ذلك وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصادر دولية، وسط تزايد المخاوف من انعكاسات الأزمة على الأسواق والاستثمارات العالمية.