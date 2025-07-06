إعلان

ماسك يُغيّر موقفه من ترامب و يُحذر: العجز الأمريكي يهدد بإفلاس وشيك

02:26 ص الأحد 06 يوليو 2025

إيلون ماسك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


حذّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من استمرار تفاقم العجز في الميزانية الأمريكية، مشيرًا إلى أن ارتفاعه إلى 2.5 تريليون دولار دفعه إلى تغيير موقفه تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح ماسك، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن استمرار العجز بهذا الشكل قد يُقود الولايات المتحدة إلى حافة الإفلاس المالي، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مستقرة وتنذر بتداعيات خطيرة.

وجاء ذلك وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصادر دولية، وسط تزايد المخاوف من انعكاسات الأزمة على الأسواق والاستثمارات العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيلون ماسك استمرار تفاقم العجز الميزانية الأمريكية حذّر الملياردير الأمريكي العجز الأمريكي يهدد بإفلاس وشيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)