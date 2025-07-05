ترامب يُعلن بناء قبة ذهبية ويؤكد تدمير النووي الإيراني



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن بلاده تعمل على تشييد "قبة ذهبية" ضخمة للدفاع الجوي، تهدف لحماية الولايات المتحدة من الأعداء، مشيرًا إلى أنها تتفوق على منظومة "القبة الحديدية"، وتُعد الأكبر من نوعها في العالم.

وأكد أن الإدارة الأمريكية نجحت في استعادة قوة الولايات المتحدة وردعها على الساحة العالمية، خاصة بعد تنفيذ ضربة جوية وصفها بالناجحة ضد أهداف داخل إيران؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية..

وأوضح أن تلك الضربة جاءت ضمن تحركات عسكرية واسعة أعادت فرض هيبة بلاده عالميًا، وأسفرت عن القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن الشهور الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات العسكرية والاستراتيجية، وصفها بأنها خطوات قوية نحو إعادة ترسيخ موقع الولايات المتحدة كقوة أولى في العالم.