وزير الدفاع الإسرائيلي: اليوم كان صعبا بعد سقوط جنودنا في غزة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن اليوم كان "يومًا صعبًا" في قطاع غزة، حيث سقط خلاله جنديان إسرائيليان هما يائير إلياهو وآساف زمير.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب يائير إلياهو (19 عامًا) من سلاح الهندسة القتالية، وكذلك مقتل الرقيب أساف زمير، جندي مدرعات في الكتيبة 53، خلال معارك جنوب قطاع غزة، إثر قذيفة مضادة للدبابات.

جاء ذلك في سياق تصاعد المواجهات العسكرية في خان يونس وجنوب القطاع، حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح الوزير أن الخسائر جاءت في ظروف قتالية صعبة، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية رغم التحديات.

كما أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بسقوط عدد من الجنود في هذه المعارك، وسط تصاعد حدة القتال مع الفصائل الفلسطينية.