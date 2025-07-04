الشرطة البريطانية توجه خمس تهم بالاغتصاب للاعب كرة قدم شهير

(أ ب)

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، عن توجيه خمس تهم بالاغتصاب لتوماس بارتي، لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم السابق.

كما وجهت إلى بارتي تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وتتعلق هذه التهم المزعومة بفترة ما بين عامي 2021 و2022.

يذكر أن بارتي /32 عاما/ حاليا، لاعب حر بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وانضم بارتي لأرسنال في 2020 مقابل 45.3 مليون جنيه إسترليني (61.8 مليون دولار) من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفتحت الشرطة التحقيق في فبراير 2022 عندما تلقت أول بلاغ عن الاغتصاب.

التهم الخمس بالاغتصاب تتعلق بامرأتين مختلفتين، بينما تهمة الاعتداء الجنسي تخص امرأة ثالثة.

وقال المفتش أندي فورفي من شرطة العاصمة :"تبقى أولويتنا تقديم الدعم للنساء اللواتي قدمن بلاغات".

وذكرت الشرطة أن بارتي من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الثلاثاء، 5 أغسطس المقبل.