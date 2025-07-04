اليونان.. السيطرة على حرائق في كريت وأثينا



أثينا- (د ب أ)

تمكنت أجهزة الإطفاء اليونانية بمساعدة طائرات ومروحيات الإطفاء من السيطرة على حريقين كبيرين، أحدهما في جزيرت كريت والآخر في منطقة أثينا.

وقالت إدارة الإطفاء، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن بعد إعلان انتهاء الحريق، محذرا من أن الرياح العاتية قد تحول حتى أصغر الحرائق إلى حريق ضخم في أي وقت.

وقال مكتب الأرصاد الجوية اليوناني إن موجة حارة من المتوقع أن تصل إلى جنوب شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة. ويتوقع خبراء الطقس درجات حرارة تصل لنحو 40 درجة مئوية من غد السبت وحتى الأربعاء المقبل، سيما في المناطق الحضرية.