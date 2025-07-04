بعد عقود من العمل تايوان تخرج آخر مقاتلات "إف 5" من الخدمة

مانيلا- (أ ب)

بعد عقود من الخدمة، تحال مقاتلات "إف 5" التايوانية التي ترجع للعصر الفيتنامي إلى التقاعد في إطار تحول الجزيرة الديمقراطية إلى معدات أكثر تقدما.

ولمواكبة التهديدات المتزايدة من الصين، تعمل تايوان على تحديث كل معداتها الجوية المأهولة وغير المأهولة بما في ذلك شراء 66 من أحدث جيل من مقاتلات "إف-16 في" وتطوير الطائرات القائمة لتصبح بالمواصفات الحديثة.

وتقول الصين إن الجزيرة جزاء من أراضيها، ولطالما هددت بغزوها وإعادتها إلى البر الرئيسي منذ انقسام الجانبين في خضم حرب أهلية في 1949.

ودعا سلاح الجو الصحفيين اليوم الجمعة، إلى مشاهدة آخر مرة تحلق فيها المقاتلة "إف-5" التي دخلت الخدمة في تايوان عام 1965 وجرى تحويل أغلبها حاليا إلى طائرات تدريب أو طائرات استطلاع أو طائرات تمويه.

وبدأت الطائرات تتحول إلى دور مساند قبل 30 عاما عندما بدأت تايوان الحصول على المزيد من الطائرات الأكثر تقدما مثل "إف 16" الأمريكية و"ميراج 2000" الفرنسية و"تشينج كوس" المطورة محليا.

وتعد إف-5، إحدى أكثر المقاتلات المنتجة عالميا، وكانت تايوان من أكبر مشغليها حيث بلغ عدد ما لديها منها في مرحلة ما 336 طائرة وانتجت محليا نحو المئة منها. ومازالت العشرات من الدول تستخدمها بما في ذلك الولايات المتحدة التي تستخدمها كطائرت خصم افتراضية في المناورات التدريبية.