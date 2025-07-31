ويتكوف يبحث في إسرائيل الوضع الإنساني المتدهور في غزة

دير البلح، قطاع غزة- (أ ب)

وصل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إلى إسرائيل لبحث الوضع الإنساني المتدهور فى غزة، مع استمرار ارتفاع عدد قتلى منتظري المواد الغذائية والمساعدات الأخرى.

ووفق ماأوردته وزارة الصحة في غزة، لقى ما لا يقل عن 91 فلسطينيا حتفهم وأصيب أكثر من 600 آخرين فى أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم 54 شخصا قتلوا بينما كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات فى شمال غزة بالقرب من معبر زيكيم يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته الوزارة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث إن الكثيرين ممن قتلوا أو أصيبوا تم نقلهم إلى مستشفيات صغيرة فى أماكن معزولة بشمال غزة ولم يتم إحصاءهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين حاصروا شاحنات المساعدات وأطلق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية على الحشد، لكنه ليس على علم بما إذا كانت هناك أي إصابات بسبب إطلاق النار.

ومن ناحيته، ذكر مسؤول أمني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الأعيرة النارية جاءت من الحشد وأن مشادات نشبت بين الفلسطينيين الذي يحاولون الوصول إلى المساعدات.

وعلى صعيد آخر، لن يتمكن مسؤولون فلسطينيون مرتبطون بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من السفر إلى الولايات المتحدة بعدما تم إلغاء تأشيراتهم اليوم، في تدهور جديد في علاقتهم مع الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المنظمتين انتهكتا اتفاقات طويلة الأمد بشأن عدم تقويض عملية السلام أو عولمة الصراع عبر المحاكم الدولية. واتهمتهما بالتحريض على العنف ودعم منفذي الهجمات وأسرهم.

ولم توضح الوزارة أسماء المسؤولين الذين سيتم فرض عقوبات ضدهم، لكن تم اتخاذ إجراءات مشابهة إبان الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب أدت إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018.

يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل المعترف به دوليا للشعب الفلسطيني، وتشرف على السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، التي تحظى بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.