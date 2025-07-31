بسبب مشاهد زملائه القتلى في غزة.. انتحار جندي إسرائيلي

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتحار جندي أمس كان يعمل في وحدة لإخلاء الجرحى بسبب فظائع مشاهد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي منتصف يوليو الجاري، أفادت وسائل إعلام عبرية بانتحار جندي في معسكر للجيش شمال إسرائيل وهو الجندي الثالث الذي ينتحر خلال 10 أيام. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع حادثة انتحار رابعة في صفوف الجيش خلال 10 أيام لجندي في مرحلة التدريب ضمن لواء المظليين.

وكان عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدموا على الانتحار بسبب اضطراب ما بعد الصدمة بعد مشاركتهم في الحرب في قطاع غزة.