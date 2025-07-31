الرئيس اللبناني: اكتفينا من خوض الحروب نيابة عن الآخرين

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إن الوفاء للشهداء يتطلب وقف الموت والدمار على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الحروب "العبثية والمجانية" التي تُخاض لمصالح الآخرين لا تخدم لبنان.

وأضاف عون: "لبنان اكتفى من خوض الحروب نيابة عن الآخرين"، داعيا إلى حماية استقرار البلاد ووحدتها الوطنية.

وأكد عون أن الجيش اللبناني يبقى رمزا للوحدة الوطنية، واصفا إياه بـ"النسيج المصغر" الذي يمثل كل أطياف الشعب اللبناني، مؤكدا أنه لم يخن الشعب أو البلاد.

وجدد عون التأكيد على موقف الدولة بحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية فقط، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وانتقد الرئيس اللبناني، إسرائيل لمنعها عودة الأهالي إلى القرى المدمرة، وعرقلتها جهود إعادة الإعمار.

وكشف عون عن مفاوضات جارية مع الجانب الأمريكي تهدف إلى ضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا بوقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، لتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة.