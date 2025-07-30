الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا



وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن واشنطن قيمت جميع العواقب السلبية للعقوبات المفروضة على روسيا، حتى تلك التي قد تضر بالولايات المتحدة نفسها.

أضافت: "لقد أخذ هذا الأمر (العواقب السلبية للعقوبات الجديدة ضد روسيا) في الاعتبار بوضوح منذ البداية. ونحن مستعدون للقيام بما يلزم"، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب بروس، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس من النوع الذي يتخذ قرارات سريعة ومتهورة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الثلاثاء، أنه سيخفض مهلة الـ 50 يوما التي حددها لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى 10 أيام.

وفي حال فشل المحادثات، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية أو عقوبات أو "إجراءات أخرى".

وفي الوقت نفسه، أقر الرئيس الأمريكي بأنه غير متأكد من فعالية هذه القيود. ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تصريحات ترامب بالخطيرة للغاية، مشيرا إلى أن موسكو بحاجة إلى وقت لتحليلها.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلق على تصريحات ترامب إذا رأى ذلك ضروريا.