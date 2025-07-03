سول- (د ب أ)

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الخميس إنه سيدفع لتحقيق نتائج " ذات منفعة متبادلة" من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بناء على مبدأ الدبلوماسية التي تتركز على المصالح الوطنية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي أدلى بها التصريح خلال مؤتمر صحفي في أول شهر من توليه الرئاسة، حيث تواصل سول وواشنطن المباحثات لخفض الرسوم التبادلية التي تبلغ 25% التي فرضتها الولايات المتحدة، وذلك قبل انقضاء المهلة النهائية في 8 يوليو/ تموز الجاري التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وقال لي في مؤتمر عقد في المجمع الرئاسي السابق " سوف نبذل قصارى جهدنا للتوصل لنتائج ذات منفعة متبادلة ومستدامة في المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، إحدى القضايا الأكثر إلحاحا، بناء على مبادئ الدبلوماسية البراجماتية التي تتركز على المصالح الوطنية".

وأضاف لي ميونج أن الحكومة اتخذت خطوة أولى نحو تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال وقف مبكرات الصوت الدعائية على الحدود، كما أعربت عن أملها أن تمثل هذه الخطوة التصالحية أساسا لتجدد الحوار مع بيونج يانج.