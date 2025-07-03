أمريكا: 7 أشخاص فقدوا بعد انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا



وكالات

قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص فقدوا بعد وقوع انفجار بمستودع للألعاب النارية فى المنطقة الريفية بشمال ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت السلطات الأمريكية، أن انفجار مستودع الألعاب النارية تسبب أيضا فى حريق هائل وحدوث عمليات إجلاء إجبارية.

وبحسب إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، تعمل أطقم الطوارئ والمحققون مع صاحب المستودع وتمسح المنطقة باستخدام المسيرات بحثا عن ناجين، وفقا لروسيا اليوم.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان المفقودون من العاملين بالمستودع، أو من المقيمين في الأماكن القريبة منه.