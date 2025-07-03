إعلان

أمريكا: 7 أشخاص فقدوا بعد انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا

01:33 ص الخميس 03 يوليه 2025

انفجار أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص فقدوا بعد وقوع انفجار بمستودع للألعاب النارية فى المنطقة الريفية بشمال ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت السلطات الأمريكية، أن انفجار مستودع الألعاب النارية تسبب أيضا فى حريق هائل وحدوث عمليات إجلاء إجبارية.

وبحسب إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، تعمل أطقم الطوارئ والمحققون مع صاحب المستودع وتمسح المنطقة باستخدام المسيرات بحثا عن ناجين، وفقا لروسيا اليوم.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان المفقودون من العاملين بالمستودع، أو من المقيمين في الأماكن القريبة منه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا انفجار مستودع للألعاب النارية مستودع للألعاب النارية كاليفورنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل