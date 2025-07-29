فرنسا: الرئيس الفلسطيني أكد التزامه بضمان أمن إسرائيل

وكالات

‌‏قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن التزامه بضمان أمن إسرائيل.

‌‏وأعرب بارو، عن صدمته العميقة بسبب ما يحدث في غزة منذ شهور، مؤكدا أن قتل إسرائيل للمدنيين الباحثين عن مساعدات فضيحة.

‌‏وأشار بارو في تصريحات لقناة "العربية/ الحدث"، إلى أن فرنسا نجحت في إنشاء زخم جديد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا "بعد قرارنا الاعتراف بفلسطين انضمت بريطانيا لهذا الزخم".

‌‏وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أن مؤتمر حل الدولتين نجح في إنشاء ظروف ستساعد في تحقيق تسوية، لافتا إلى أن على إسرائيل أن تغتنم اليد الممدودة إليها من المجتمع الدولي.

وشدد بارو، على أن الدولة الفلسطينية القادمة لن تهدد إسرائيل وهذا التزام، موضحا أن الرئيس الفلسطيني تعهد بألا تمثل الدولة الفلسطينية تهديدا لإسرائيل.

‌‏وأوضح بارو، أن المفوضية الأوروبية تقترح تدابير تقييدية لحكومة إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تستجب للنداءات الأوروبية لوقف الاستيطان وإدخال المساعدات.

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