نتنياهو يهدد حماس بضم أجزاء من قطاع غزة

وكالات

نقلت شبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يدرس ضم أراض في غزة إذا لم توافق حماس على خطة وقف إطلاق النار.

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال اليوم الثلاثاء، إن "غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل" وفق زعمه، وأن الاستيطان فيها أقرب من أي وقت مضى وهو خطة عمل واقعية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر".

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إعادة احتلال قطاع غزة، بأنها "تهديد صريح بمواصلة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم، إن هذه التصريحات تتزامن مع تحركات إسرائيلية على الأرض تهدف إلى فرض "السيادة" على الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية.

وأكدت حماس أن ما وصفته بـ"التصعيد الاحتلالي" سيُواجَه بكافة أشكال المقاومة المشروعة، دفاعًا عن الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.





