كتبت- سهر عبد الرحيم:

في الأسابيع الأخيرة، شهدت عدة قارات حول العالم سلسلة من الكوارث المناخية المتزامنة، إذ تعرضت الصين والهند لفيضانات وعواصف مطرية شديدة، بينما تكافح اليونان وتركيا حرائق غابات غير مسبوقة بفعل موجات الحر، وفي أفريقيا ضربت الفيضانات مناطق في نيجيريا بعد مواسم جفاف طويلة، ما يسلط الضوء مجددًا على تصاعد تأثيرات التغير المناخي عالميًا.

آسيا

الصين

تشهد الصين عواصف شديدة أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وفيضانات على مناطق واسعة من البلاد، بما فيها العاصمة بكين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصًا، ونقل أكثر من 80 ألف شخص إلى أماكن أخرى، بما في ذلك حوالي 17 ألف شخص في ضاحية مييون الجبلية في بكين، وفقا لـ"التلفزيون المركزي الصيني".

وتسببت الفيضانات في انهيارات أرضية جرفت السيارات وتضررت الطرق، كما انقطعت الكهرباء حول العاصمة. وتُعقد الأمطار الغزيرة جهود فرق الإنقاذ التي تحاول إجلاء السكان من المناطق التي لا يزال خطر وقوع الفيضانات فيها قائمًا، منها بكين ومقاطعة خبي ومدينة تيانجين.

ومن جانبها، أصدرت السلطات في العاصمة بكين، أمس الاثنين، إنذارًا من الدرجة القصوى بشأن الفيضانات، ودعت السكان إلى الابتعاد عن مجاري الأنهار المتدفقة. كما أصدر مرصد الأرصاد الجوية في المدينة تحذيرًا باللون الأحمر (أعلى مستوى) الخاص بالعواصف الممطرة.

وتوقع المرصد، استمرار هطول أمطار غزيرة خلال الليل، وما يرافقها من "خطر شديد للغاية" لحدوث فيضانات مفاجئة، وانهيارات طينية وأرضية في المناطق الجبلية.

الهند

أصدرت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على العاصمة نيودلهي، تسببت في تعطل الحياة اليومية وازدحام مروري في الشوارع الرئيسية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا الهندية".

VIDEO | Delhi: Heavy rainfall triggers waterlogging and traffic snarls in parts of the national capital. Visuals from Bahadurshah Zafar Marg.#DelhiRains #WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/YjDnlgIMSw — Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2025

وذكرت السلطات الهندية، أن التجمعات المائية الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة أثرت على حركة المرور في مناطق مثل: آي تي أو ودهولا كوان ونارينا وباتيل ناجار وغيرها. كما اضطرت شركات الطيران الرئيسية إلى إصدار تحذيرات سفر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول المزيد من الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة ببرق ورعد ورياح سطحية تصل سرعتها من 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة. بينما توقع مركز الأرصاد الجوية الإقليمي استمرار هطول الأمطار على مدى الأيام السبعة المقبلة، حتى 3 أغسطس.

#WATCH | Delhi | Heavy rain lashes several parts of the National Capital



(Visuals from Rajaji Marg) pic.twitter.com/zT9z5puOU7 — ANI (@ANI) July 29, 2025

أوروبا

اليونان

تكافح اليونان حرائق غابات استمرت لأيام بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا والتي تجاوزت درجات الحرارة فيها الـ45 درجة مئوية. وامتدت الحرائق إلى مناطق عدة بما فيها العاصمة أثينا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، سُمع دوي انفجارات في قرية دروسوبيجي، الواقعة على بُعد 25 كيلومترًا شمال أثينا، فيما غطت سحب كثيفة من الدخان أجواء المنطقة بسبب وجود مصانع تحتوي مواد قابلة للاشتعال. وسارعت المروحيات إلى إلقاء المياه، وشارك نحو 145 رجل إطفاء مدعومين بـ44 مركبة و7 مروحيات و10 طائرات في محاولة للسيطرة على الحرائق.

وأصدرت السلطات اليونانية أوامر إخلاء للسكان من ضواحي العاصمة بعد احتراق المنازل. والسبت، انتشر حريقًا كبيرًا في جزيرة كيثيرا، وهي جزيرة سياحية شهيرة يبلغ عدد سكانها 3600 نسمة. وتضرر حوالي 20% من الجزيرة بسبب الحريق، بحسب شبكة "بي بي سي".

كما اندلع، السبت، حريقًا قرب بيسونا في جزيرة إيفيا، على إثره تم نقل 6 من رجال الإطفاء إلى المستشفى مصابين بحروق واختناقات دخان، بينما انقطعت الكهرباء عن عدة قرى. وفي ميسينيا، منطقة في شبه جزيرة بيلوبونيز جنوبي اليونان، اندلعت عدة حرائق تسببت في إلحاق أضرار جسيمة في المنازل والأراضي الزراعية.

ومع اتساع رقعة الحرائق، طلبت الحكومة اليونانية من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المستعرة.

تركيا

في الوقت الذي كان رجال الإطفاء يكافحون حرائق اليونان، سجلت تركيا المجاورة أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق بلغت 50.5 درجة مئوية في مدينة سيلوبي بجنوب شرق البلاد، متجاوزة الرقم القياسي السابق للحرارة وهو 49.5 درجة مئوية، بحسب وزارة البيئة التركية.

وتسببت تلك الموجة في اندلاع حرائق الغابات في مناطق عدة. وعلق وزير الغابات التركي إبراهيم يوماكلي على الحرائق، قائلًا للصحفيين في أنقرة أمس الاثنين: "نحن في أسبوع محفوف بالمخاطر للغاية".

Wildfires grow in Türkiye’s Bursa villages, spread by strong winds, force evacuations, and shut down the highway as firefighting efforts continue pic.twitter.com/X8XbePvi35 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 26, 2025

واقتربت الحرائق من مدينة بورصة، رابع أكبر مدينة في البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع. واندلع حريق غابات هائل، أمس الاثنين، خارج مدينة إزمير الساحلية الغربية، إذ ساعدت 11 طائرة وحدات الإطفاء والسكان في مكافحة الحريق، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ولقى 10 أشخاص حتفهم أثناء إخماد حريقٍ اندلع في مقاطعة إسكيشهير شمال غرب البلاد. وأعلنت بعض السلطات المحلية فرض قيود على استهلاك المياه، بما في ذلك منتجع تشيشمي على الساحل الغربي لتركيا، بحسب "فرانس برس".

🔴Forest fires are approaching residential buildings in the Turkish city of Bursa, - media



Large-scale fires have been recorded in Türkiye for several weeks amid extreme heat. pic.twitter.com/ojxXMD4Vjp — News.Az (@news_az) July 27, 2025

أفريقيا

نيجيريا

تعاني المجتمعات المحلية في شمال نيجيريا من فترات جفاف ممتدة لأسابيع وأشهر نتيجة التغيرات المناخية، مما يفاقم أزمة نقص المياه والتأثير على الحياة الزراعية، بينما تتسبب الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار القصير في حدوث فيضانات عنيفة تجرف الأراضي والمساكن، وفقًا لشبكة أسوشييتد برس "أ.ب".

وفي يوليو الجاري، تعرضت 5 أقسام في منطقة الحكومة المحلية بجنوب يولا في ولاية أداماوا إلى موجة فيضانات مفاجأة عنيفة، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين، وفقًا لوكالة إدارة الطوارئ في الولاية.

Heavy rainfall has caused severe #flooding in Yola South, Adamawa State, killing several and displacing hundreds.



Affected areas include Shagari, Sabon Pegi, and Anguwan Tabo. Rescue operations are ongoing, with the Army and emergency agencies evacuating residents. pic.twitter.com/xEKrBZiiyf — Radio Nigeria (@radionigeriahq) July 27, 2025

ووفقًا لمنصة ReliefWeb الإنسانية، يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأمطار الغزيرة تسببت في تضرر نزوح أكثر من 550 أسرة (أكثر من 3000 شخص)، معظمهم في سابون بيجي، وشاجاري ولاكاري، في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا.

Flooding in parts of Yola, Adamawa State, Nigeria today. Homes are submerged, families displaced. pic.twitter.com/a2hUUYM3ru — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 27, 2025

وبدوره، أعرب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، في بيان أمس الاثنين، عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الفيضانات الأخيرة في يولا بولاية أداماوا، وحادث قارب في قرية جوني بولاية النيجر وسط البلاد. وأعرب الرئيس عن قلقه إزاء تكرار وقوع مثل هذه المآسي.

كما تعرضت البلاد في نهاية مايو الماضي، إلى موجة أمطار غزيرة تسببت في فيضانات التي أودت بحياة 111 شخصًا على الأقل في شمال نيجيريا بضائعهم لتجار من الجنوب، وفقًا لـ"أ.ب".