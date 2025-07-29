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ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة حول منطقة بكين بالصين لـ38 شخصًا

10:16 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

أمطار الغزيرة في الصين

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بكين- ( أ ب)
أسفر هطول الأمطار الغزيرة عن وقوع فيضانات وانهيارات أرضية جرفت السيارات، وأجبرت السكان على إخلاء منازلهم، كما أدت لانقطاع الكهرباء حول العاصمة الصينية، وأودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا بحلول اليوم الثلاثاء.

ومازال خطر وقوع فيضانات في مناطق في بكين ومقاطعة خبي ومدينة تيانجين كبيرا حتى مساء اليوم.

وقال رئيس وزراء الصين لي تشيانج إن الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة ميون في بكين الأكثر تضررا أسفرت عن وقوع " خسائر بشرية " حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

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أمطار الصين انهيارات أرضية
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