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جوتيريش: حل الدولتين أبعد الآن من أي وقت مضى

10:12 م الإثنين 28 يوليه 2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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(د ب أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن اعتقاده أن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قريبة من الانهيار وأن حل الدولتين هو احتمال بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.

وقال جوتيريش اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر تنظمه المملكة العربية السعودية وفرنسا حول السلام في الشرق الأوسط: "الحقيقة هي: نحن في نقطة انهيار".

وأضاف أن "حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى"، في إشارة إلى الحل الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.

ومع ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتقاده أن الصراع يمكن حله إذا كانت هناك إرادة سياسية وقيادة شجاعة، معتبرا أن هذا ليس واضحا.

وقال جوتيريش: "لا شيء يمكن أن يبرر تدمير غزة الذي حدث أمام أعين العالم".

وأشار إلى "تجويع السكان، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوسع المستمر للمستوطنات وزيادة العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين وهدم المنازل والتهجير القسري للسكان"، قائلا: "يجب أن يتوقف هذا".

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