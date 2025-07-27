حرائق الغابات تتمدد في تركيا.. والسلطات تعلن حالة التأهب حتى أكتوبر

كتبت- سلمى سمير:

تواجه تركيا موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق متفرقة من البلاد، من الشمال إلى الجنوب، مخلفة وراءها دمارًا في الممتلكات، ونزوحًا جماعيًا، ووفاة أحد رجال الإطفاء أثناء أدائه لواجبه.

وفيما تستمر الجهود المكثفة للسيطرة على النيران برًا وجوًا، حذرت السلطات من أن الحرائق قد لا تنحسر خلال يومين أو ثلاثة، وأن البلاد ستظل في حالة تأهب حتى حلول أكتوبر.

آلاف المواطنين تم إجلاؤهم

واندلعت الحرائق في عدد من الولايات التركية، بينها بورصة، وأوشاك، وكربوك، وإيلازيج، وكهرمان مرعش، وأنطاليا، ومرسين، وأنقرة. وبالرغم من إعلان السيطرة على بعض البؤر، تتواصل أعمال الإطفاء في مناطق واسعة، وسط ظروف مناخية معقدة وصعبة.

وأكدت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن أعمال الإطفاء والتبريد تُنفذ بشكل مكثف من الجو والبر، بمشاركة 5400 عنصر، و119 طائرة ومروحية، و1537 مركبة أرضية، ضمن إطار "خطة الاستجابة للكوارث الوطنية" بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات.

وأثناء التدخل في حريق غابة بمنطقة أورهانلي في ولاية بورصة، تعرض رجل الإطفاء رمضان شاشقين، البالغ من العمر 38 عامًا، لأزمة قلبية، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. وتشير المعلومات إلى أن شاشقين خضع قبل أسبوع لعملية جراحية في ساقه بسبب مشكلة عضلية، وأُصيب بجلطة في الرئة أثناء أداء مهامه.

"الحرائق لن تتوقف خلال يومين أو ثلاثة"

وفي مؤتمر صحفي عقده من مقر إدارة الغابات الإقليمية في بورصة، صرح وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي أن أعمال التبريد ما تزال مستمرة في المناطق التي تمت السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود قد تستمر لعدة أسابيع حسب الوضع الميداني.

وأوضح الوزير أن "لا مشاكل حالية في خمسة حرائق بأربع ولايات"، بينما تواصلت النيران في كهرمان مرعش، وصفران بولو التابعة لكربوك، وكاستل في بورصة.

وأضاف: "نتخذ كل التدابير اللازمة ونواصل التدخل. ولكن بسبب الدخان الكثيف في صفران بولو، لم يعد ممكنًا تنفيذ تدخلات جوية. لا يبدو أن هذه الحرائق ستتوقف خلال يومين أو ثلاثة، وقد نضطر للبقاء في حالة تأهب حتى أكتوبر".

بورصة.. أكبر الخسائر

وفي ولاية بورصة، اشتعلت النيران في المنطقة الغابية بين حي إبيك يولو في كورسو، وحي أجلاشان في كاستل، وامتدت بسرعة بفعل الرياح. وساهم المواطنون في دعم عمليات الإطفاء إلى جانب الفرق الرسمية.

كما تم إخلاء حي كاراهيدر احترازيًا، ثم حي إيجدير مع اقتراب النيران. وأعلنت السلطات أيضًا السيطرة على حريق آخر في منطقة مايران الواقعة على طريق أورهانلي – هارمانجيك، بعد 10 ساعات من اندلاعه.

وذكرت ولاية بورصة أن عمليات الإجلاء شملت: كاراهيدر، حيث تم إخلاء 170 منزلًا و708 أشخاص وإيجدير، حيث تم 220 منزلًا و600 شخص، وأفدانجيك حيث تم إخلاء 90 منزلًا و457 شخصًا، أي بإجمالي 1765 مواطنًا تم إجلاؤهم من 480 منزلًا، باستخدام 1163 عنصر إطفاء و496 مركبة.

كما تم إغلاق الطريق الدائري في منطقة كورسو أمام حركة المرور.

أوشاك

واندلع حريق في منطقة سيفاسلي بولاية أوشاك، بدأ في أحراش البلوط قرب قرية كيتينليك، وامتد إلى الغابات. واستمرت محاولات الإطفاء طوال الليل، واستؤنفت العمليات الجوية مع شروق الشمس.

وشارك في العمليات 614 عنصرًا، و36 شاحنة إطفاء، و20 صهريج مياه، و20 آلية ثقيلة، إلى جانب دعم جوي.

وأسفر الحريق عن احتراق 5 منازل و4 حظائر، وتم إجلاء 769 شخصًا من 318 منزلًا في قريتي كيتينليك وإيريتشي.

كربوك

وفي كربوك، تستمر حرائق الغابات في منطقتي أوفاجيك وصفران بولو منذ 23 يوليو. وتتم عمليات التدخل بمشاركة 23 مروحية وطائرتين و363 مركبة و1386 عنصرًا

وارتفع عدد القرى التي تم إخلاؤها من 14 إلى 18 قرية حتى الآن، في ظل استمرار جهود الإطفاء المكثفة من الجو والبر.

مرسين

واندلع حريق غابات في حي تشادرلي بمنطقة سليفكي التابعة لولاية مرسين، وتمت السيطرة عليه إلى حد كبير، لكن التدخلات لا تزال مستمرة لضمان الإخماد الكامل.

وأُبلغ عن أضرار في بعض المنازل وحظائر الحيوانات في حيي تشادرلي وباحجه دره سي. وتوقفت عمليات الإطفاء ليلًا، ثم استؤنفت صباحًا باستخدام الطائرات والمروحيات.

كهرمان مرعش

وفي منطقة تشاملبل بقضاء أونكيشوبات في كهرمان مرعش، اندلع حريق واسع مساء أمس. وشاركت فرق الإطفاء بـ: 6 مروحيات و17 وحدة إطفاء و38 عربة رش مياه و7 سيارات تدخل سريع و10 خزانات و15 آلية ثقيلة و342 عنصرًا

وجاء الدعم من ولايات مجاورة مثل شانلي أورفا، وأديامان، وقايسري، وغازي عنتاب وقونية. وأفادت التقارير بتضرر نحو 100 موقع سكني، وبدأت عمليات الإجلاء في عدد من القرى.

وفي بيان له، دعا حزب العمال الكردستاني في كهرمان مرعش المواطنين إلى التضامن، وأعلن عن فتح منازل أعضاء وأصدقاء الحزب أمام المتضررين من الحريق لتلبية جميع احتياجاتهم، خصوصًا المأوى.