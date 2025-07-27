ارتفاع حصيلة الإصابات بشلل الأطفال في باكستان إلى 17 هذا العام

إسلام آباد - (د ب أ)

سجلت باكستان ثلاث حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال-اثنتان في إقليم خيبر باختونخوا وحالة واحدة في إقليم السند، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات بشلل الأطفال في عام 2025 إلى 17 .

وأكد المختبر المرجعي الإقليمي للقضاء على شلل الأطفال في المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد أحدث الإصابات في لاكي مروات وشمال وزيرستان وعمركوت، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف المختبر في بيان أنه بتلك الإصابات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان في عام 2025 إلى 17 حالة.

وفي الوقت نفسه، تجرى حاليا حملة تطعيم خاصة ضد شلل الأطفال من 21 إلى 27 يوليو في المجالس الاتحادية الحدودية، بالتزامن مع حملة شلل الأطفال في أفغانستان.