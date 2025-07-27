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الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 مسيرة أوكرانية فوق مناطق في موسكو

02:31 ص الأحد 27 يوليه 2025

مسيرات أوكرانية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 12 مسيرة أوكرانية من الساعة 21.50 حتى منتصف الليل فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان: "من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو، دمرت منظومات الدفاعي الجوي واعترضت 12 طائرة مسيرة أوكرانية: 8 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك واثنتان فوق جمهورية القرم".

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ24 من مارس الماضي لمدة 30 يوما، وفقا لروسيا اليوم.

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