إصابة شخصين إثر استهداف مسيرة أوكرانية لسيارة إسعاف في روسيا



وكالات

أكد الحاكم المحلي لمنطقة زابوروجيه يفجيني باليتسكي، أن طائرة أوكرانية مسيرة استهدفت سيارة إسعاف مما أدى إلى إصابة شخصين.

قال: "نفذ العدو هجوما جديدا ومستفزا في دائرة فاسيليفكا البلدية، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الأوكرانية سيارة إسعاف في قرية سكيليكي، كانت تسعف امرأة من مواليد عام 1967، وأسفر الهجوم عن إصابة المريضة والسائق بشظايا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن الحادثة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات تستهدف المدنيين والعاملين في المجال الطبي الذين يؤدون واجبهم الإنساني.

وفي وقت سابق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة عن ضحايا مدنيين نتيجة لهجمات طائرات أوكرانية مسيرة على الأراضي الروسية.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم باستمرار بطائرات مسيرة أهدافا وبنى تحتية مدنية على الأراضي الروسية.