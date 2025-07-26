الحكومة بغزة: 100 ألف طفل معرضون للموت خلال أيام بسبب سوء التغذية

وكالات

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية خطيرة وغير مسبوقة تلوح في الأفق بسبب الأوضاع القاسية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال مهددون بالموت جراء سوء التغذية الحاد.

وأوضح المكتب أن أكثر من 100 ألف طفل دون سن الثانية، منهم 40 ألف رضيع لم يتجاوزوا عامهم الأول، يواجهون خطر الموت الجماعي خلال أيام معدودة، نتيجة النقص الحاد في حليب الأطفال واستمرار إغلاق المعابر التي تعيق وصول المساعدات.

وأضاف أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت مؤخرا زيادة يومية بمئات حالات سوء التغذية الشديد التي تهدد حياة الأطفال، دون وجود إمكانيات لعلاجهم بسبب الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي ونقص الموارد الطبية والغذائية، حيث بلغ عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية 122 حالة وفاة، منهم 83 طفلا.

وألقى المكتب بالمسؤولية الكاملة على الاحتلال الإسرائيلي والدول المتورطة في هذه الأزمة، محذرا من أن الصمت الدولي المستمر يعد بمثابة تواطؤ واضح فيما وصفه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها أطفال غزة.