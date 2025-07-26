ماكرون: ناقشت مع الشرع محادثات باريس بين الوفدين السوري والإسرائيلي

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه بحث مع نظيره السوري أحمد الشرع المحادثات التي تمت في باريس مع إسرائيل.

وأكد ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، ضرورة تجنّب تكرار حلقات العنف وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إجراء ملاحقات قضائية بناءً على تقرير اللجنة المستقلة بشأن أعمال العنف في الساحل السوري.

وأضاف: "الشرع ملتزم بمكافحة الإرهاب، وشددت خلال محادثاتي معه على ضرورة التعاون المشترك"، معتبرًا أن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تذكّر بالهشاشة الشديدة للمرحلة الانتقالية.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن وقف إطلاق النار في السويداء إشارة إيجابية، موضحًا أنه يجب أن يُسهم الحوار السلمي الآن في تحقيق هدف توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها.

وتابع: "تحدثتُ مع الرئيس السوري حول الحاجة المُلِحّة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية المعنية ضمن إطار حوكمة وأمن وطني"، مضيفًا "أكدتُ التزامنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وذكر الرئيس الفرنسي أنه من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والسلطات السورية بحسن نية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر دبلوماسي، أن لقاء جرى مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس جمع وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة السورية مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية.

وقال المصدر الدبلوماسي، إن اللقاء بين الجانبين السوري والإسرائيلي تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية.