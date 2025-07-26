مسؤول بغزة: الأطفال يضطرون للأكل من حاويات القمامة بسبب الجوع

وكالات

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد انتهاج سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تتعمد قوات الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.

وأفاد الدقران خلال تصريحات للجزيرة، بأن أعداد الوفيات مرشحة للارتفاع بشكل سريع خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن الأطفال يضطرون للأكل من حاويات القمامة بسبب الجوع "وهذا أمر خطير جدًا".

وأعرب الدكتور خليل الدقران عن استنكاره من وقوف العالم متفرجًا على إقدام الاحتلال على تجويع سكان غزة، موضحًا أن ما يصل من مساعدات لا يتجاوز 2% من إجمالي احتياجات القطاع، وأن الأدوية لا تتوفر للمرضى في مستشفيات القطاع.

وشدد الدقران، على أن سكان القطاع يحتاجون إلى كل شيء من غذاء ودواء ووقود وحتى الماء، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل بعض من يقدمون المياه للسكان العطشى.

وناشد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، العالمين العربي والإسلامي التحرك فورًا لإنقاذ القطاع الفلسطيني من الإبادة.